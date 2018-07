Economia Paralisação dos caminhoneiros provoca recuo de 3,34% na atividade econômica em maio O redução veio após crescimento de 0,5%, em abril comparado a março, de acordo com dados revisados

A atividade econômica recuou em maio. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), dessazonalizado (ajustado para o período), apresentou queda de 3,34%, na comparação com abril, de acordo com dados divulgados hoje (16). O recuo veio após crescimento de 0,5%, em abril comparado a março, de acordo com dados revisados. Em maio, o país foi afetado pela c...