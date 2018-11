Economia Para servidores do IBGE, Bolsonaro mostra total desconhecimento sobre desemprego O presidente eleito chamou de "farsa" os números atuais, divulgados mensalmente pelo órgão

Gerou indignação e preocupação entre os servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a fala do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) desqualificando a produção de dados de desemprego no país. Ele chamou de "farsa" os números atuais, divulgados mensalmente pelo órgão, vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e fundado em 1934. O...