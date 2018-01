Para relator da lei, revisão é “desastre”

O relator da reforma trabalhista na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), classificou a proposta de revisão das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho como “um desastre”. Se aprovado, entende o parlamentar, o novo entendimento sobre a lei pode até gerar desemprego.Marinho diz que súmulas com interpretação diferente do proposto pela lei aumentariam a insegurança...