Para consultora, setor de higiene deve se adaptar

Mas essas mudanças nos hábitos do consumidor vão além das embalagens. A consultora de varejo Ana Paula Tozzi, CEO da AGR Consultores, explica que há vários movimentos no mercado, como o envelhecimento da população, a busca por hábitos saudáveis e até as famílias voltando a viver com os idosos. Tudo isso, segundo ela, traz modificações no perfil de consumo, levando a indús...