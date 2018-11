Economia Para Bolsonaro, atual reforma da Previdência é 'um pouco agressiva para o trabalhador Segundo o presidente eleito, o texto elaborado por sua equipe econômica será enviado ao Legislativo já no início do próximo mandato

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou na quinta-feira, 29, que a proposta atual da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional, é um "pouco agressiva para o trabalhador". Segundo ele, o novo texto, elaborado por sua equipe econômica, será enviado ao Legislativo no início do próximo mandato e será diferente do atual nesse aspecto. Entre outras...