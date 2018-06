Economia Para bancar ‘bolsa caminhoneiro’, governo corta até gastos sociais Maior parte dos R$ 13,5 bi para subsidiar o diesel virá do cancelamento de despesas em áreas como educação e saúde

Sem espaço para aumentar impostos, o governo cortou incentivos para setores da indústria para bancar os R$ 13,5 bilhões da “bolsa caminhoneiro”, destinados aos subsídios ao diesel. Desse total, R$ 4 bilhões virão com o aumento da arrecadação gerado pelo fim de programas de incentivos às empresas. Os R$ 9,5 bilhões restantes serão pagos com reservas financeiras do governo e...