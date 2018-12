Economia Para atrair consumidores, sites investem em usabilidade

Atentas ao crescente interesse do público acima dos 60 anos em relação às compras on-line, as empresas investem cada vez mais em ferramentas que melhoram a usabilidade de suas plataformas de vendas. O objetivo é derrubar o estigma da aversão e do medo da tecnologia. “Hoje, vemos muito menos bloqueios que antes. Essas pessoas estão entrando e se virando mais facilmente...