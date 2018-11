Economia Para analistas, Levy no BNDES mostra foco no rigor fiscal Ex-ministro da Fazenda foi anunciado ontem pela equipe de Jair Bolsonaro como presidente do banco no novo governo

O ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy foi confirmado nessa segunda-feira, 12, pela equipe do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, como o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no novo governo. “Com extensa experiência em gestão pública, PhD em economia pela Universidade de Chicago, Joaquim Levy deixa a diretoria financeira do B...