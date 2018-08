Economia Para a ONS, até o final do período seco, bandeira 2 será usada nas contas de luz Diretor-geral do órgão informou ainda que o mês de julho foi o pior em termos de chuvas no histórico da ONS

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Eduardo Barata, disse que 2018 está repetindo o comportamento de 2017 no setor energético, e que a redução das chuvas deve manter a operação cara até o final do período seco. Segundo Barata, até o final do período seco (outubro) os consumidores devem continuar pagando mais caro pela energia, com a Bandeira 2...