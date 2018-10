Economia Papéis brasileiros disparam na Europa, Japão e pré-mercado de NY com Bolsonaro Os ETFs são fundos que replicam índices e têm cotas negociadas em Bolsa

Os fundos de índices (ETF, na sigla em inglês) brasileiros na Europa dispararam nas primeiras horas de negócio na Europa e no pré-mercado de Nova York, depois de um salto ainda maior ter sido visto em Tóquio, na madrugada. O movimento é uma reação à vitória do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, neste domingo, 28, na disputa pela Presidência da República. Os ETFs (...