Palestra sobre liberdade econômica será ministrada por americano em Goiânia

Atualizada às 12h13 O mestre em Economia por Yale, o americano James M. Roberts, ministra palestra sobre liberdade econômica nesta quarta-feira (8), a partir das 19h, no auditório da Unialfa. Ele é responsável pela seção de Estado de Direito e Liberdade Monetária do Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation. Mais cedo, às 17h, no ...