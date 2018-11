Economia Pagamento do 5º lote do abono do PIS/Pasep começa hoje (20) Dinheiro do Programa de Integração Social (PIS) pode ser recebido nas agências da Caixa Econômica Federal

Começa nesta terça-feira (20) o pagamento do quinto lote do abono salarial dos programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) 2018-2019, ano-base 2017. O lote inclui os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e os servidores públicos com final de inscrição 4. A estimativa do Ministério do Trabalho...