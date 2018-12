Economia Pacotes de fim de ano para poucos bolsos Com preços em alta, quem deixou para escolher só agora local para passar as festas de fim de ano pode pagar até 20% a mais

Quem pensa em viajar para curtir as festas de fim de ano no conforto de um resort ou pousada pode se surpreender com o valores praticados. Os preços dos pacotes de hospedagem para o Natal ou o réveillon não estão para todos os bolsos e pode ficar mais barato viajar para outro país da América do Sul do que se hospedar em um bom hotel no interior de Goiás. Curtir as festas em ...