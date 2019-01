Economia Países europeus aprovam barreiras contra aço brasileiro Medida deve entrar em vigor em fevereiro e prevê cotas para 26 produtos do setor siderúrgico; Brasil sofrerá restrições em sete deles

Os países da União Europeia (UE) aprovaram nesta quarta-feira, 16, a imposição de novas barreiras contra o aço brasileiro e de outros exportadores. A proposta ainda precisa passar por um período de preparação final por parte da Comissão Europeia. Mas, diante do sinal verde por parte dos governos do bloco, Bruxelas já trabalha com sua entrada em vigor no início de fevereiro. Em Genebr...