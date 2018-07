Economia Países da América Latina fazem acordo para facilitar comércio Primeiro encontro de presidentes da Aliança do Pacífico e do Mercosul é contraponto ao protecionismo de Donald Trump

Presidentes da Aliança do Pacífico e do Mercosul assinaram nesta terça-feira, 24, uma declaração para estreitar a integração comercial na América Latina. Apesar de a negociação prever um horizonte de acordo de livre-comércio entre os blocos, o documento tem foco em questões não tarifárias. A reunião em Puerto Vallarta, no México, foi o primeiro encontro de presidentes ...