País teve maior valor de exportação para meses de novembro dos últimos 4 anos

O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Abrão Neto, destacou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, que, no mês passado, o País registrou o maior valor de exportação para meses de novembro dos últimos quatro anos.



Pelos dados do ministério, as exportações somaram US$ 16,688 bilhões em novembro, com alta de 2,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Destaque para produtos como soja, milho, minério de ferro e carne bovina.



Abrão citou ainda que as importações, de US$ 13,142 bilhões em novembro (alta de 14,7%), subiram pelo 12º mês consecutivo. Novembro teve a segunda maior taxa mensal de crescimento, perdendo apenas para setembro (18,1%).



Como destaque nas importações, Abrão citou os combustíveis e as compras realizadas em áreas de insumos e bens intermediários - em especial, nos setores agrícola, químico e de eletroeletrônicos. Ele chamou atenção ainda para a alta da importação de bens de capital (máquinas), de 10,8% em novembro. Foi o quarto mês consecutivo de avanço de importações de bens de capital.



"Isso indica a retomada da economia", afirmou o secretário. "A atividade econômica tem manifestação clara no comportamento de importações", acrescentou. Segundo ele, tanto na exportação quanto na importação, o valor total registrado até novembro já supera o montante fechado de todo o ano de 2016.



Conforme os números do MDIC, já foram exportados o equivalente a US$ 200,154 bilhões em 2017 até novembro e importados o valor de US$ 138,146 bilhões.



Abrão também citou o fato de a quantidade exportada (quantum), que cresceu 6,9% de janeiro a novembro deste ano, ante o mesmo período do ano passado, ter sido obtida em relação a uma base que foi recorde em 2016. "Registramos crescimento de exportações para todos os destinos", disse. "E a queda de importações de bens de capital vem se desacelerando. Há crescimento em todas as origens de importações pelo Brasil."



O secretário também justificou o fato de o superávit comercial de novembro, de US$ 3,546 bilhões, não ter sido superior ao registrado no mesmo mês do ano passado (US$ 4,753 bilhões). "Em novembro de 2016, houve exportação de duas plataformas de petróleo no valor de US$ 1,9 bilhão, o que influencia nos números. Se fossem depuradas as plataformas, o crescimento das exportações em novembro deste ano (ante novembro de 2016) teria sido maior, na faixa de 16,7%."



O MDIC segue com projeção de superávit comercial entre US$ 65 bilhões e US$ 70 bilhões em 2017. Para dezembro, a expectativa é de resultados positivos, já que o mês é, tradicionalmente, de alta de exportações e importações mais contidas. "Nas exportações, há esforço das empresas para cumprir seus contratos atuais", detalhou o secretário. "Nas importações, o período é de menor atividade, com férias coletivas e redução da produção."



Preços acumulados



Dados da balança comercial mostram que, de janeiro a novembro deste ano, o preço dos produtos exportados pelo Brasil subiu 10,7% ante o mesmo período do ano passado. Já a quantidade exportada avançou 6,9%. Na prática, o País está exportando mais em 2017 e também recebendo mais pelo que vende.



Os números indicam ainda que o preço dos produtos importados pelo Brasil subiu 3,7% de janeiro a novembro. Já o quantum de importações teve alta de 5,8% no período.