Economia País investe R$ 1,3 bilhões no setor de petróleo e gás natural em 2018 Investimento deve aumentar para até R$ 5 bilhões com leilões, diz ANP

O país deverá investir este ano mais de R$ 1,3 bilhão em pesquisa e desenvolvimento e inovação na área de petróleo e gás natural. As projeções foram feitas hoje (23), pelo presidente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio Oddone, durante a cerimônia de entrega do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica 2018, no Palácio do Itamaraty, Centro d...