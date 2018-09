Economia País cria 110 mil postos em agosto Criação de vagas alcança melhor resultado para o mês desde 2013, com sete dos oito setores da economia contratando; Goiás mantém tendência e acumula saldo positivo de 42.825

O mercado de trabalho criou 110.431 empregos com carteira assinada em agosto, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados ontem, pelo Ministério do Trabalho. Esse é o melhor resultado para o mês desde 2013, quando foram gerados 127.648 empregos formais. Goiás abriu 4.721 novos postos de trabalho no último mês e o Estado ...