Economia Pão francês deve ficar até 20% mais caro a partir de novembro Valor médio do quilo do produto na capital pode superar R$ 16 em reflexo aos reajustes nos preços do trigo, da energia elétrica e do gás para as padarias

O café da manhã do goianiense deve ficar mais caro a partir de novembro. O preço do pãozinho francês pode subir até 20% por conta de altas em várias matérias-primas utilizadas para fabricação do produto, como a farinha de trigo, a energia elétrica e o gás. O alerta foi feito ontem pelo Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de Goiás (Sindipão), b...