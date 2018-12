Economia Ouro fecha em alta com busca por segurança em meio a paralisação parcial nos EUA Na Comex, o contrato futuro do ouro para fevereiro encerrou com ganho de 1,09%, a US$ 1.271,80 a onça-troy

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 24, apoiado por um movimento de busca por segurança em paralelo aos fortes declínios sofridos no mercado de ações e diante das preocupações contínuas com a atual paralisação parcial do governo dos Estados Unidos. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro do ouro para fevereiro encerr...