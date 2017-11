OS contrata 20 professores e funcionários para o Itego em Artes Basileu França

O Centro de Gestão em Educação Continuada (Cegecon), organização social responsável pela gestão de quatro Itegos (Institutos Tecnológico de Goiás) e oito Cotecs (Colégios Tecnológicos) em todo o Estado, está com processo seletivo simplificado aberto para contratação de 20 funcionários, via CLT, por tempo indeterminado, para o Itego em Artes Basileu França, em Goiânia.

As vagas são para instrumentotecário, assistente administrativo (2), inspetor, design, motorista, montador e professor (13). Para os cargos de instrumentário, motorista, montador e professor de dança há duas vagas no cadastro de reserva. Para os demais, há apenas uma vaga.

Os salários variam de R$ 1.251,75 a R$ 1.510,08, de acordo com o cargo pretendido, com carga horária de 44 horas semanais. Para os professores o valor é de R$ 12,11 hora/aula, com carga horária de 20 ou 40 horas. As inscrições vão até o dia 28 de novembro, próxima terça-feira.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma presencial, até às 17 horas de terça-feira (28), no Itego Basileu França, na Avenida Universitária, 1750, Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Mais informações no link ou tire dúvidas pelo e-mail processoseletivo@cegecon.org.br