OS abre processo seletivo para cadastro de reserva do HDT com salário de até R$ 8.485,80

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG), Organização Social (OS) gestora do Hospital Estadual de Doenças Tropicais dr. Anuar Auad (HDT), abre processo seletivo simplificado na próxima segunda-feira (5), para formação de cadastro de reserva para atuar na unidade de saúde.

Serão selecionados profissionais para os cargos de enfermeiro pediátrico, técnico de enfermagem pediátrico, médico cirurgião torácico, médico intensivista pediátrico, médico infectologista, médico infectologista pediátrico e técnico em eletrônica, com salários que variam de R$ 1.290,18 a R$ 8.485,80. Os candidatos serão escolhidos por meio de análise curricular e entrevista por competência.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 5 a 9 de março, de forma presencial. O candidato deve ir até o setor de Recursos Humanos do HDT, localizado na Avenida Contorno, número 3665, Jardim Bela Vista, em Goiânia, entre as 8h e 12h, com ficha de inscrição preenchida e documentos pessoais, além dos informados no edital. A publicação com mais informações está disponível no site www.isgsaude.org