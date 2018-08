Economia OS abre processo seletivo com 417 vagas para três hospitais em Goiás A carga horária varia entre 12h e 44h semanais, e os salários entre R$ 1.013,00 e 8.211,82

O Instituto de Gestão e Humanização (IGH), organização social gestora do Hospital Estadual Materno-Infantil Dr Jurandir do Nascimento (HMI), do Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Dr Cairo Louzada (Huapa) e do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), realiza inscrições para processo seletivo nos dias 20 e 21 de agosto (segunda e...