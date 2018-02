Organizações buscam pessoas criativas para inovar

Um levantamento do Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) sobre a primeira temporada de estágios no mercado (janeiro a março) comprova a recuperação das oportunidades de estágio. Após uma queda de 10,1% em 2016 e uma pequena elevação de 3,2% em 2017, o ano de 2018 chega com a expectativa de 35 mil novas vagas abertas, um crescimento de 9,4% em relação ao ano passado.Q...