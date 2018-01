Orçamento de Goiânia teve superávit primário de R$ 101,95 milhões em 2017

O secretário municipal de Finanças (Sefin), Alessandro Melo, apresentou hoje o balanço orçamentário da Prefeitura de Goiânia em 2017, que apontou um superávit primário de R$ 101,95 milhões na gestão. A previsão da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano passado era de que a gestão municipal teria, na verdade, um déficit de R4 127,53 milhões nas contas.

Em termos de arrecadação, o valor total da receita cresceu de R$ 4,207 bilhões em 2016 para R$ 4,286 bilhões em 2017. Apesar disso, se for descontada a inflação acumulada no ano passado, de 2,95% , houve queda real de 0,27%. A maior parte da receita são correntes, especialmente de transferências e de tributos. Entre os impostos, a maior arrecadação da Prefeitura foi com o Imposto Sobre Serviços (ISS), de R$ 540 milhões, e com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de R$ 453,36 milhões.

Já em relação às despesas, o resultado aumentou de R$ 4,07 bilhões em 2016 para R$ 4,13 bilhões em 2017. Descontada a inflação acumulada, entretanto, houve queda de 0,36%. Na composição das despesas, chamam atenção os gastos com pessoal, que, no ano passado, foram de R$ 2,24 bilhões, valor que representa um incremento de 8,67%.

Para 2018, a meta fiscal é de R$ 513 milhões, sendo que já foi definido pela gestão um contingenciamento de R$ 230 milhões e a previsão é de que, com o trabalho da Sefin, a receita tenha um incremento de R$ 283 milhões. O secretário, entretanto, disse que não tem como prever que o resultado superavitário vai resultar em mais investimentos. “Posso garantir que a gente está trabalhando com afinco para isso, mas a gente tem uma dependência ainda grande das receitas transferidas, então essas variáveis têm que ser positivas para alcançar esse objetivo”, explicou.