Economia Orçamento de 2019 prevê a abertura de 48 mil vagas em concursos no Governo Federal Sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, Orçamento Federal traz o maior número de oportunidades desde 2014

A Lei 13.808, que trata do Orçamento da União e estima receita para o exercício de 2019 em mais de R$ 3,3 trilhões está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (16). Ela também fixa a despesa em igual valor. Um ponto que chamou a atenção é que no orçamento de 2019 prevê a abertura de 48.224 vagas em órgãos públicos, sendo 4.851 para criação e 43.3...