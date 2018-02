Oposição anuncia obstrução

Partidos de oposição, movimentos sociais e sindicalistas promoveram na tarde de ontem na Câmara um ato contra a reforma da Previdência. O grupo anunciou que aumentará o tensionamento político “dentro e fora” do Congresso para evitar o avanço da proposta. Para isso, haverá uma mobilização nacional com protestos, ocupações e paralisações no dia 19, data em que o tema d...