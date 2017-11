Operadora paga mais de R$ 14 milhões a 2 mil credores de Goiás

A operadora Oi pagou mais de R$ 14 milhões a mais de 2 mil credores do Estado de Goiás que aderiram ao Programa para Acordo com Credores. O programa prevê o pagamento de até R$ 50 mil a credores do processo de recuperação judicial da companhia que constem da relação publicada em 29 de maio de 2017.

A empresa está oferecendo nova oportunidade a credores que quiserem participar do programa e reabriu na última quinta-feira (16) o local de atendimento onde são celebrados os acordos.

Os interessados podem acessar a plataforma eletrônica do Programa para Acordo com Credores (www.credor.oi.com.br) e agendar uma data para comparecer ao Centro de Atendimento na Cidade Nova (Rua Correia Vasques, 69), nos dias úteis, das 9h às 17h, para fechar o acordo. Caso o credor precise de apoio para acessar a internet, também pode se dirigir ao centro de atendimento.

O pagamento é feito em duas parcelas. A primeira, igual a 90% do valor devido, será depositada em até 10 dias úteis depois da assinatura do acordo. Os 10% restantes são pagos em até 10 dias úteis depois da homologação do Plano de Recuperação Judicial, que vai ser votado na Assembleia Geral de Credores.

Dúvidas e mais informações podem ser obtidas pelo 0800-644-3111 e pelo website da Recuperação Judicial da Oi (www.recjud.com.br).



Centro de Atendimento do Programa para Acordo com Credores

Rodovia BR 153, km 06, bl3, Goiânia.

Funcionamento: nos dias úteis, das 9h às 17h.