Economia Operação Sudoeste mira grupo que deve mais de R$ 350 milhões em ICMS e multas em Goiás Os sócios deste grupo já respondem a diversas ações penais por crimes contra a ordem tributária

Um grupo econômico que deve ao Estado de Goiás mais de R$ 350 milhões em ICMS e multas é alvo da operação Sudoeste, que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (7), em Jataí e Goiânia. A operação, do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Goiás (Cira), composto pela Procuradoria do Estado, Polícia Civil, Secretaria da Fazend...