Operação fiscaliza balanças e condições dos produtos comercializados em supermercados de Goiânia

O Procon Goiânia e o Instituto Nacional de Metrologia em Goiás (Inmetro), iniciaram na manhã desta terça-feira (12), uma operação em supermercados e hipermercados da capital, onde estão sendo averiguados possíveis irregularidades nas balanças em que são pesados os produtos e se estão dentro da validade estabelecida ou em boas condições para o consumo.

"Tivemos muitas reclamações de consumidores desconfiados que estavam pagando a mais, que as balanças não estavam corretas, e por isso, iniciamos essa ação, que vai percorrer todos os supermercados e hipermercados da cidade. O consumidor já pago caro e não merece pagar mais", explicou o superintendente municipal de defesa do consumidor, José Alicio Mesquita.

O superintendente regional do Inmetro, André Luiz Abrão, comenta que a operação é necessária devido a época de festividades e passagem de ano. “Tradicionalmente aumentam o comércio de carnes e de outros produtos que são vendidos de acordo com o peso registrado nas balanças. Por isso queremos garantir que o consumidor está realmente pagando aquilo que vale o preço do produto”, destaca.

A operação deve durar a semana toda. Hoje, cerca de 20 fiscais do Procon e do Inmetro devem visitar 20 estabelecimentos e o balanço da ação será divulgado na próxima semana.

Até o final da manhã desta terça, as equipes não encontraram problemas com as balanças. "Na questão das balanças está tudo normal, sem irregularidades. Porém, encontramos alguns produtos vencidos e sem origem, que já foram encaminhados para o aterro e os estabelecimentos autuados", afirma Mesquita.