Opep revisa estimativa de crescimento do PIB do Brasil em 2018 para 1,9%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) revisou de 1,7% para 1,9% a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2018.

Na avaliação do grupo, o ano de 2018 começou com um "tom positivo" no País. "Uma estabilização na atividade de serviços, aliada à expansão sustentada na produção industrial, levou à recuperação da produção do setor privado. Isto - juntamente com indicações positivos em termos de estabilização da inflação, redução da taxa de desemprego e aumento da confiança dos consumidores - apoia um crescimento notadamente maior em 2018 em relação a 2017", comentou a Organização.

A Opep também revisou para cima as projeções de crescimento global em 2017 e 2018. Agora, o cartel estima expansão de 3,8% em ambos os anos, taxa 0,1 ponto porcentual maior do que a esperada em dezembro.

Ao estimar demanda global de 98,60 milhões de barris por dia (bpd), a Opep comentou que a projeção se insere em um contexto de "perspectiva econômica positiva".