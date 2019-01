Economia Onyx Lorenzoni diz que Jair Bolsonaro se 'equivocou' sobre aumento do IOF e redução do IR para 25% Ministro-chefe da Casa Civil contradiz presidente, que confirmou medidas em evento pela manhã desta sexta-feira (4)

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta sexta-feira, 4, que o presidente Jair Bolsonaro se "equivocou" ao falar em entrevistas de aumento do Imposto de Operações Financeiras (IOF) e da redução da alíquota do Imposto de Renda de 27,5% para 25%. "Estava toda uma celeuma no País que era ter aumento de impostos. Não dá para o cidadão que votou no Bolsonaro n...