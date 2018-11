Economia Oi tem prejuízo líquido de R$ 1,336 bi no 3º trimestre A perda é 70 vezes maior do que a registrada no mesmo trimestre de 2017

A operadora Oi, que está em recuperação judicial, fechou o terceiro trimestre de 2018 com prejuízo líquido consolidado, atribuído aos acionistas controladores, de R$ 1,336 bilhão. A perda é 70 vezes maior do que a registrada no mesmo trimestre de 2017, quando a companhia teve prejuízo de R$ 19 milhões. O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizaç...