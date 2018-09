Economia Oi, Claro e Vivo são multadas em R$ 9,3 milhões As empresas ainda têm direito de recorrer administrativamente da decisão

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), da estrutura do Ministério da Justiça, multou as empresas Oi, Claro e Vivo no valor de R$ 9,3 milhões por infração ao Código de Defesa do Consumidor. As empresas ainda têm direito de recorrer administrativamente da decisão. De acordo com o departamento, as empresas violaram os direitos dos consumidores nos ch...