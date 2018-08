Economia Odebrecht realizará obra no aeroporto de Miami Construtora fechou contrato de US$ 46 milhões para fazer a modernização do sistema de bagagens

Em meio aos esforços para recompor sua carteira de obras e voltar à normalidade de suas operações, a Odebrecht Engenharia e Construções (OEC) fechou contrato de US$ 46 milhões (cerca de R$ 175 milhões) com o Aeroporto Internacional de Miami para a modernização do sistema de bagagens. Trata-se de mais um passo da companhia na tentativa de recuperar seu volume de obras, q...