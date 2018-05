Economia Odebrecht paga dívida de R$ 500 milhões vencida em abril

A Odebrecht Engenharia e Construção pagou na sexta-feira, 25, os R$ 500 milhões em títulos vencidos em abril e US$ 11 milhões (R$ 40 milhões, pela cotação de sexta) em juros referente aos títulos de 2025. Para fazer o pagamento, bancos anteciparam parte dos R$ 2,6 bilhões de empréstimo para o grupo. Do total acordado com os bancos, a Odebrecht vai destinar R$ 1,32 bilhão (...