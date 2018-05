Economia Ocupação com carteira assinada no trimestre até abril cai 1,7%, diz IBGE Em um trimestre, "quase 1 milhão" (969 mil) de pessoas perderam o emprego, embora, na comparação anual, tenha havido um crescimento de 1,7%

O número de empregados com carteira assinada ficou em 32,729 milhões de pessoas no trimestre móvel até abril, queda de 1,7% em relação ao trimestre móvel imediatamente anterior. Em relação a igual trimestre de 2017, a queda também foi de 1,7%, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 2...