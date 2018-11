Economia OCDE reduz previsão de crescimento sobre o PIB do Brasil em 2019 De acordo com a entidade, o País crescerá 2,1% no ano que vem, contra 2,5% em sua última projeção

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) reduziu sua projeção de crescimento para a economia do Brasil em 2019. Segundo relatório divulgado nesta quarta-feira (21), o PIB do país deve ter alta de 2,1% no ano que vem, 0,4 ponto percentual a menos que a previsão anterior, de setembro. Já a estimativa para 2018 foi mantida em 1,2...