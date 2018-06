Economia OAB questiona na Justiça aumento na taxa de despacho de bagagens Entidade afirma que desde que a taxa foi colocada em prática, o consumidor tem sido lesado

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que vai à Justiça contra o aumento na taxa de despacho de bagagens. A maior entidade da advocacia vai solicitar que o aumento seja suspenso até que seja julgada a ação que discute a legalidade da taxa. A ação, segundo a OAB, será apresentada na Justiça Federal do Ceará. "A Ordem dos Advogados do Brasil contesta na...