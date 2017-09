OAB-GO abre seleção para contratar funcionários e estagiários

A Ordem dos Advogados do Brasil Secção Goiás (OAB-GO) divulgou nesta terça-feira (5) um edital de abertura de processo simplificado para contratação funcionários. São oportunidades para nível médio e estágio em Direito. As remunerações variam de R$ 650,00 a R$ 1.607,08.

As vagas são para motorista (1), auxiliar administrativo (3), Auxiliar de serviços (1) e porteiro (1). Existem opções para o cadastro de reservas para aprendiz e estagiário de direito (acesse aqui o edital).

As inscrições deverão ser realizadas por meio do site da Escola Superior da Advocacia (ESA-GO), até o dia 18 de setembro (segunda-feira), mediante cadastramento da vaga pretendida. A seleção ocorrerá no dia 21 de setembro (sábado), na sede da ESA (Rua 101, nº 123, St. Sul – Goiânia-GO).

As etapas de seleção compreendem inscrição, análise curricular, avaliação de conhecimentos com prova escrita e entrevistas. O resultado com a classificação final dos selecionados está previsto para o dia 29 de setembro.

Não poderão participar da seleção pessoas vinculadas por relação de parentesco a Conselheiros Federais, Membros Honorários Vitalícios, Conselheiros Estaduais ou integrantes de qualquer órgão deliberativo, assistencial, diretivo ou consultivo da OAB, no âmbito do Conselho Federal, dos Conselhos Seccionais e das Subseções.

Além disso, todas as vagas que constam neste edital serão para atuar na cidade de Goiânia e também são voltadas para Pessoas com Deficiência (PCD).