Economia OAB e entidades realizam blitzes em aeroportos contra cobrança de bagagem despachada Além deste aspecto, fiscais ainda vão averiguar outros possíveis desrespeitos com passageiros

A Ordem dos Advogados do Brasil e outras instituições de defesa do consumidor, como o Ministério Público do Consumidor e a Associação Brasileira de Procons, promovem hoje (27) ato contra a cobrança por despacho de bagagem por companhias aéreas. As instituições vão realizar blitzes em aeroportos nas capitais dos 26 estados do país, além do Distrito Federal. A inicia...