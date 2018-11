Economia “O momento é bom para comprar ações no Brasil”, diz Henrique Bredda Investidor que alcançou rentabilidade superior a 300% na Bolsa de Valores, Henrique Bredda fala sobre as estratégias para faturar com ações

Um dos maiores investidores da Bolsa de Valores no Brasil, Henrique Bredda (Alaska Management) avalia que o momento pós-eleição é favorável para investimentos em ações, mas recomenda estudo profundo aos iniciantes. Ele fará palestra gratuita sobre o tema na noite de hoje, às 19 horas, no auditório do Lilian Centro de Música, em Goiânia. Em entrevista ao POPULAR, diz que ...