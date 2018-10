Economia Nubank vira maior startup latina com aporte de US$ 180 milhões de chinesa Dona de serviços como WeChat e WePay, populares na Ásia, Tencent adquiriu participação minoritária na brasileira; para especialistas, investimento ajudará empresa de cartões de crédito a ganhar escala e se tornar banco digital ‘completo’

A startup brasileira Nubank, conhecida pelo seu cartão de crédito roxo, anunciou ontem (8) que recebeu uma rodada de investimentos de US$ 180 milhões da chinesa Tencent, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. De acordo com o site americano The Information, que antecipou a notícia, o investimento faz o Nubank ser cotado em US$ 4 bilhões, tornando-se a maior s...