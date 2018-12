Economia Nubank vai lançar cartão de débito e saques em caixas eletrônicos Funcionalidade estará disponível inicialmente para 10 mil clientes; saques vão custar R$ 6,50 cada

A fintech brasileira Nubank deu mais um passo rumo a tornar-se um banco tradicional e anunciou que agora tem cartão de débito e saque em caixas eletrônicos. O serviço será disponbilizado inicialmente para 10 mil clientes da empresa e deve ser extendido a toda base de clientes da NuConta ainda no primeiro semestre de 2019. A bandeira do cartão, assim como no crédito, s...