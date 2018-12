Economia Novos shoppings e lojas de rede

Quando parece que o mercado já está abastecido de muitas opções de compras, novas lojas e shoppings são abertos em Goiás. No último mês de outubro, foi inaugurado o Paraíso Mega Center, em Valparaíso, região do Entorno do DF, um shopping mais popular com 1,3 mil espaços comerciais, entre lojas, boxes e quiosques, que devem gerar cerca de 2 mil empregos diretos. Em Goi...