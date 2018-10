Economia Novos preços de referência do diesel caem até 10,44%

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou os novos valores dos preços de referência para o quarto período da terceira fase de subvenção ao diesel, que vai de 30 de outubro a 28 de novembro. Os preços caíram em todas as cinco regiões do Brasil e a maior redução ocorrerá no Nordeste, onde o litro comercializado cairá 10,44% ante o período ...