Economia Novos investidores triplicam com taxa zero de bancos Número de aplicadores que estava estacionado em 11 mil ao mês saltou para quase 32 mil em setembro e se manteve em cerca de 29 mil até novembro

Depois de os grandes bancos zerarem as taxas para aplicação no Tesouro Direto no segundo semestre do ano passado, o número de novos investidores no programa de compra e venda de títulos do governo federal praticamente triplicou de lá para cá. O volume de novos aplicadores, que andava estacionado em 11 mil ao mês há pelo menos dez meses consecutivos, saltou para perto de 3...