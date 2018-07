Economia Novo período para saque do abono salarial 2016 começa dia 26 de julho O dinheiro ficará disponível até 30 de dezembro; quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram os recursos

O prazo para o pagamento do abono salarial ano-base 2016 foi prorrogado e os trabalhadores poderão sacar o benefício a partir desta quinta-feira (26). O dinheiro ficará disponível até 30 de dezembro. Quase 2 milhões de trabalhadores não retiraram os recursos, o que corresponde a 7,97% do total de pessoas com direito ao benefício. O valor ainda disponível chega a R$ 1...