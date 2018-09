Economia Novo MacBook Pro lançado no Brasil pode sair pelo preço de um carro novo Notebook da Apple está disponível a partir de R$ 16,2 mil

A Apple lançou no Brasil nesta terça-feira, 4, os novos modelos de MacBook Pro, de 13 e 15 polegadas, com hardware mais recente, e melhorias no mecanismo do teclado. A nova geração do produto foi anunciada em julho deste ano, e conta com a oitava geração de processadores Intel Core, e opções com mais RAM e armazenamento. Todos esses recursos deixam a conta mais cara: n...