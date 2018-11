Economia Novo governo terá de cortar R$ 37,2 bilhões em despesas por ano para cumprir teto Para não violar regra do teto de gastos, equipe econômica de Jair Bolsonaro pretende diminuir subsídios, garantir aprovação da reforma da Previdência em 2019, barrar aumentos salariais para servidores e mudar reajuste do mínimo

O governo de Jair Bolsonaro terá de cortar R$ 37,2 bilhões em despesas por ano até o fim do mandato para não descumprir a lei do teto de gastos, que proíbe que eles cresçam em ritmo superior à inflação. Em quatro anos, será necessário reduzir em R$ 148,8 bilhões as despesas primárias (que excluem o pagamento com juros) - o equivalente a um corte anual de 0,5 ponto porcentual d...